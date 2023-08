Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass Vodafone die Plattform Wind River Studio für seine Open RAN-Bereitstellung in Wales und Südwestengland nutzt. Mit dieser neuesten Implementierung ersetzt Vodafone herkömmliche, alte Technologie und installiert Open RAN-Geräte an 2.500 Standorten.

"Vodafone war von Anfang an führend bei Open RAN. Bei der Erreichung dieses Meilensteins ist Wind River stolz darauf, mit Vodafone und weiteren wichtigen Partnern im Ökosystem zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von Open RAN voranzutreiben. Wind River Studio bietet cloudnative Lösungen, die eine groß angelegte Bereitstellung der Netzwerkinfrastruktur der nächsten Generation für Service Provider weltweit ermöglichen", sagte Paul Miller, Chief Technology Officer von Wind River.

"Open RAN kann der Versorgungskette der Telekommunikation die dringend benötigte Vielfalt verleihen und das Innovationstempo erhöhen. Um die komplexen Herausforderungen einer sich verändernden Telekommunikationslandschaft erfolgreich zu meistern, ist es wichtig, mit Technologiepartnern wie Wind River zusammenzuarbeiten, die bewährte Lösungen liefern können, die uns helfen, die Branche voranzubringen", sagte James Grayling, Leiter von Open RAN Product Integration, Vodafone.

Durch umfangreiche Tests und mittlerweile mehrfache Implementierungen in ganz Europa belegen die Key Performance Indicators (KPIs) des Vodafone-Programms, dass die Performance von Open RAN die von herkömmlichen alten Anlagen erreicht oder übertrifft.

Zuvor hatte Vodafone im Jahr 2022 die erste Instanz von Open RAN in städtischen Umgebungen in Europa eingeführt und im Laufe der Zeit weitere Standorte in Zusammenarbeit mit Wind River und anderen wichtigen Ökosystempartnern installiert. Diese bedeutenden Open-RAN-Etappenziele tragen dazu bei, die Telekommunikationsbranche weiterzuentwickeln, größere Flexibilität und Serviceagilität einzuführen und neue Möglichkeiten zu schaffen, die mit traditionellen Infrastrukturen nicht zur Verfügung stehen.

Die cloudbasierte Umgebung von Open RAN ermöglicht es Service Providern, Geschäftsmodelle zu transformieren, um Betriebskosten zu reduzieren, energieeffizienter zu sein, neue Anwendungsfälle aufzunehmen, Kunden reaktionsschneller zu beraten und die Benutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen.

Zusätzlich zu seiner laufenden Zusammenarbeit mit Vodafone hat Wind River Schlüsselfunktionen bei der Unterstützung der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung, dem Aufbau kommerzieller vRAN/Open RAN-Programme und der Einführung des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste erfüllt. Wind River ist mit seinen groß angelegten kommerziellen vRAN/Open RAN-Bereitstellungen weiterhin führend in der Telekommunikationsbranche.

Auf Grundlage des Open-Source-Projekts StarlingX bietet Wind River Studio eine vollständig cloudnative, Kubernetes- und Container-basierte Architektur für die Entwicklung, Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung verteilter Edge-Netzwerke im großen Maßstab. Es bildet das Fundament für eine geografisch verteilte verwaltete Lösung, die Day-1- und Day-2-Arbeiten vereinfacht, indem sie eine zentrale, berührungslose automatisierte Verwaltung Tausender von Knoten ermöglicht, unabhängig von ihrem physischen Standort. Studio hilft bei den Herausforderungen, die bei der Bereitstellung und Verwaltung einer physisch verteilten, cloudnativen Infrastruktur zu bewältigen sind, um herkömmliche RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Implementierung bereitzustellen.

