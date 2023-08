Floh-Seligenthal (ots) -Die Viba sweets GmbH, bekannt für den zart schmelzenden Nougat, der weltweit unter der Marke Viba vertrieben wird, feiert dieses Jahr 130-jähriges Jubiläum.Die im thüringischen Schmalkalden beheimatete Firma nimmt dies zum Anlass die größte - und zugleich süßeste - Promotion in der Firmengeschichte durchzuführen.Unter dem Motto "Knack den Tresor - NOUGAT NASCHEN & GEWINNEN!" findet vom 1.9.2023 bis 21.10.2023 ein Gewinnspiel statt, mit der Chance auf mehr als 3.000 Geld- und Sachpreise.Die Chance auf den Hauptgewinn von 130.000,00 EUR haben die Teilnehmer, die einen Platz für das große Tresor-Event am 4.11.2023 ergattern. Sie können in der Viba Nougat-Welt, Schmalkalden, in das Zahlschloss des gläsernen Tresors eine fünfstellige Zahlkombination - nach eigener Wahl - eintippen und mit etwas Glück 130.000,00 EUR gewinnen. Die Teilnehmer erwartet ein unvergesslicher Tag in der Viba Nougat-Welt mit feierlichem Rahmenprogramm und Köstlichkeiten aus dem Hause Viba.Auch die weiteren Preise können sich sehen lassen: Es winken Geldgewinne von 1.000,00 EUR bis 10.000,00 EUR oder ein Wochenend-Luxusurlaub im 5 Sterne Hotel "The Grand Green" Oberhof. Oder wie wäre es mit einem süßen Viba-Überraschungspaket oder einem Familien-Grillfest von "Die Thüringer"? Weitere Spitzengewinne sind eine 6-monatige Probefahrt in einem Mercedes EQA, bereitgestellt von der Autohausgruppe Schade, TEAG Strom im Wert von 400,00 EUR oder ein Jahres Abo Warsteiner Bier. Viba konnte für das Gewinnspiel 18 attraktive Partner mit ins Boot holen, die ebenso für den Genuss stehen wie das Unternehmen selbst. Die einzelnen Partner und Gewinne sind auf folgender Gewinnspielseite beschrieben:gewinnspiel.viba-sweets.deUm an dem kostenlosen Gewinnspiel teilzunehmen braucht man nur einen Nougat-Aktionsbeutel im Lebensmittel-Einzelhandel, im Viba Shop oder im Viba Online-Shop zu kaufen. In den teilnehmenden Viba-Shops, sowie im Viba Online-Shop gibt es bei jedem Einkauf einen weiteren Teilnahmecode. Diesen Teilnahmecode auf gewinnspiel.viba-sweets.de eingeben und sofort erfahren ob man gewonnen hat.Mit diesem großen Jubiläumsgewinnspiel "NOUGAT NASCHEN & GEWINNEN" bedankt sich Viba für die langjährige Treue der Kunden und 130 Jahre Nougatliebe!Teilnehmen kann jede Person ab 18 Jahren, mit einem Wohnsitz in Deutschland. Teilnahmebedingungen unter gewinnspiel.viba-sweets.deDie Viba sweets GmbH steht mit ihren Marken Viba und HEILEMANN für unvergleichbare Qualität, höchsten Genuss & emotionale Geschenkideen, begründet durch Kompetenz und Tradition seit 1893. Der Thüringer Süßwarenhersteller Viba ist mit über 60 % Marktführer im Deutschen Nougatriegel-Markt und bietet mit mehr als 30 verschiedenen Nougaterzeugnissen die größte Nougatvielfalt. Die im Allgäu ansässige Confiserie HEILEMANN ist etablierter Anbieter einer bemerkenswerten Auswahl an hochwertigen Pralinen, Schokoladentafeln und Schokoladenhohlfiguren.Pressekontakt:Viba sweets GmbHClaudia CzerjákPostfach 100463D-98574 SchmalkaldenTel: ++49-3683-6921 871claudia.czerjak@viba-sweets.dewww.viba.deOriginal-Content von: Viba sweets GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161168/5592711