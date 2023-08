Belkin International in Ausstellungshalle 3.2, Stand #119

Belkin, seit 40 Jahren eine der führenden Marken im Bereich der Unterhaltungselektronik, hat heute 8 neue Produkte in den Kategorien Stromversorgung, Audio und Konnektivität angekündigt. Belkin beweist damit seine Innovationskraft, Qualität und sein Engagement für eine verantwortungsvollere Produktentwicklung. Sie finden Belkin International auf der IFA in der Ausstellungshalle 3.2, Stand #119.

Kabelloses Laden

BoostCharge Pro Universal Easy Align Kabelloses Ladepad 15 W

Ermöglicht ein schnelles und reibungsloses Aufladen von Qi-fähigen Geräten mit bis zu 15 W. Die große Ladefläche erleichtert das Ausrichten und das rutschfeste Griffmaterial verhindert, dass die Ladestation bei Erschütterungen oder Vibrationen durch eingehende Anrufe verrutscht. Das Ladegerät ist mit zwei separaten Wärmeschutzsystemen ausgestattet, die die Temperatur regeln und eine Überhitzung des Ladegeräts und der angeschlossenen Geräte verhindern.

BoostCharge Pro 3-in-1 Kabelloses Ladepad mit Qi2

Dieses kabellose 3-in-1-Ladegerät setzt auf den neuen Qi2-Standard1 und ermöglicht eine perfekte Ausrichtung und ein schnelleres Aufladen von Qi2-fähigen Geräten mit 15 W sowie ein Qi-Laden mit 5 W für Belkin SoundForm Earbuds oder andere Qi-fähige Geräte. Über den USB-C-Anschluss lässt sich ein Dongle zum schnellen Aufladen neuerer Apple Watch Modelle anschließen. Dieses Pad ist MagSafe-kompatibel, schmal und kompakt, damit Benutzer es leicht verstauen können.

BoostCharge Convertible Qi2 Kabelloses Pad zum Aufstellen

Das Qi2 Convertible Pad/Ständer ist die ultimative Ladelösung zum schnellen Aufladen am Arbeitsplatz, zu Hause oder unterwegs. Dank des MagSafe-kompatiblen, konvertierbaren Designs können Benutzer zwischen dem Pad- und dem Standmodus wechseln, wodurch es perfekt für FaceTime, Anrufe oder Videostreaming während des Ladens ist. Es ist vielseitig, zuverlässig, kompakt und leicht zusammenklappbar und somit ein perfekter und unkomplizierter Reisebegleiter.

USB-C

BoostCharge Pro 140 W 4-Port GaN Wandladegerät

Laden Sie ein MacBook Pro mit voller Geschwindigkeit auf oder laden Sie schnell ein iPhone und iPad und gleichzeitig zwei weitere Geräte mit dem 140 W 4-Port GaN-Ladegerät auf. Dieses leistungsstarke GaN-Ladegerät bietet einen einfachen Zugang zu seinen 3 USB-C- und 1 USB-A-Anschlüssen. Es unterstützt eine breite Palette von USB-C-Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops.

BoostCharge Hybrid Wandladegerät 25 W Power Bank 5K

Die neueste tragbare Energielösung von Belkin ist eine Powerbank, die gleichzeitig auch ein PD-Wandladegerät ist. Dieses tragbare Ladegerät bietet zwei Lademodi, die es dem Benutzer ermöglichen, das Gerät direkt an der Steckdose oder über den integrierten Akku aufzuladen. Dieses multifunktionale Schnellladegerät mit integrierter PD3.1 PPS-Technologie ermöglicht das sichere Schnellladen fast aller PD-fähigen Geräte.

Konnektivität

Connect 5-in-1 Thunderbolt 4 Hub

Der 5-in-1 Thunderbolt 4 Core Hub ist tragbar, flach und mit allen Spezifikationen ausgestattet, um die Produktivität mehrerer Geräte über einen Thunderbolt-Anschluss zu steigern. Sie können mehrere Monitore anschließen, Geräte mit Smart Charging sicher aufladen, Dateien schneller als je zuvor übertragen und bis zu 6 Geräte miteinander koppeln, um die Produktivität zu steigern. Und das alles mit Thunderbolt 4. Das Gerät verfügt über 4 Thunderbolt 4-Anschlüsse, 1 USB-A-Anschluss, Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s, Unterstützung für zwei Monitore und Stromversorgung mit bis zu 96 W.

Audio

SoundForm Inspire Kids Headset

Das SoundForm Inspire wurde speziell für Kinder entwickelt, damit sie sicher und bequem hören können, während sie lernen und spielen. Das Headset ist mit 40-mm-Treibern ausgestattet, die den Belkin Signature Sound mit einer Lautstärkebegrenzung von 85 Dezibel liefern, um die jungen Ohren zu schützen. Der weiche, verstellbare Kopfbügel lässt sich für einen einfachen Transport zusammenklappen und die kleineren Ohrmuscheln sorgen für einen hervorragenden Sitz. Der RockStar Mode bietet mit seinem zusätzlichen 3,5-mm-Ausgang die Möglichkeit, Audioinhalte mit Mitschülern oder Freunden zu teilen. Ein hochwertiges Bügelmikrofon sorgt für einen klaren Klang beim Fernunterricht und eine Kontrollleuchte zeigt die Stummschaltung des Headsets an. Erhältlich in Schwarz mit blauen Akzenten und Grau mit lavendelfarbenen Akzenten.

SoundForm Adapt Headset

Das SoundForm Adapt ist das ultimative Tool für die Arbeit im Home Office oder im Büro. Es überzeugt durch klare Sprachqualität mit Bügelmikrofon und Umgebungsgeräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation, ENC), hochwertigen Klang und ganztägigen Komfort. Die Schaumstoff-Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel sorgen für eine optimale Passform. Das Adapt lässt sich leicht verpacken und kann für Reisen und zur Aufbewahrung zusammengeklappt werden. Mit einer langen Akkulaufzeit von 65 Stunden hält das Adapt außerdem die ganze Arbeitswoche durch. Erhältlich in Schwarz.

Verfügbarkeit:

Das BoostCharge Pro Universal Easy Align Kabelloses Ladepad 15 W ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Das BoostCharge Pro 3-in-1 Kabellose Ladepad mit Qi2 wird später in diesem Jahr auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

wird später in diesem Jahr auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein. Das BoostCharge Convertible Qi2 Kabellose Pad zum Aufstellen wird ab Q1 2024 auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

wird ab Q1 2024 auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein. Das BoostCharge Pro 140W 4-Port GaN Wandladegerät ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Das BoostCharge Hybrid Wandladegerät 25W Power Bank 5K wird später in diesem Jahr auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

wird später in diesem Jahr auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein. Der Connect 5-in-1 Thunderbolt 4 Hub ist ab sofort bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

ist ab sofort bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Das SoundForm Inspire Kids Headset ist ab sofort bei belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

ist ab sofort bei belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich. Das SoundForm Adapt Headset ist ab sofort auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

Alle neuen Produkte werden im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens, verantwortungsvollere Wege zur Herstellung von Produkten zu beschreiten, aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff (PCR) hergestellt. Sie werden auf der IFA 2023 zu sehen sein.

Über Belkin

Belkin ist Marktführer im Bereich Accessoires und bietet seit 40 Jahren Lösungen in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio, Sicherheit und Automatisierung der Haustechnik für ein breites Spektrum von Unterhaltungselektronik und Unternehmensumgebungen. Die Produkte von Belkin, die in Südkalifornien entwickelt und in über 100 Ländern auf der ganzen Welt verkauft werden, ermöglichen es den Menschen, mehr aus jedem einzelnen Tag herauszuholen, ob zu Hause, bei der Arbeit oder bei einem neuen Abenteuer. 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss auszubauen und zugleich seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung und Nachhaltigkeit beizubehalten. Die Inspiration für Belkin sind und bleiben die Menschen und der Planet, auf dem wir leben.

1 Das BoostCharge Pro 3-in-1 kabellose Ladepad mit Qi2 wird in zwei Versionen verkauft: als einzelnes Pad und mit dem mitgelieferten Dongle zum Aufladen der Apple Watch. Die Preise werden variieren.

