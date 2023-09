FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum neuen EU-Hilfspaket:

"(.) Es ist nicht verwunderlich, dass Deutschland eine Weile gezögert hat, dem neuen EU-Hilfspaket für Waffenlieferungen an die Ukraine zuzustimmen. (.) Seit Beginn des Krieges hat die Bundesregierung insgesamt schon 22 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine ausgegeben. (.) Diese gewaltigen Beträge zeigen, wie realitätsfern die politische Debatte in Deutschland oft noch ist. Sicherheit hat einen sehr hohen Preis. Man muss ihn selbst dann aufbringen, wenn man die eigenen Verteidigungsausgaben (noch) nicht so steigert, wie das in der NATO vereinbart ist. (.) Auf die Europäer könnten noch höhere Rechnungen zukommen, falls die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung für Kiew zurückfahren sollten. Noch schwieriger würde es, wenn Trump oder ein anderer Isolationist nach der Wahl im kommenden Jahr ins Weiße Haus einzöge. (.)"/DP/jha