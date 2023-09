FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Aiwangers Erklärung:

"(.) Nun lässt sich nicht behaupten, dass Aiwanger, der als Redner jedes Festzelt beherrscht, ein Meister der Krisenkommunikation in eigener Sache gewesen ist. Möglicherweise hatte er auch unterschätzt, welche Sprengkraft ein solches antisemitisches Pamphlet in Deutschland auch nach dreieinhalb Jahrzehnten noch hat. (.) Das Flugblatt und die Zweifel an Aiwangers Glaubwürdigkeit beziehungsweise sogar Gesinnung, die er mit seiner Äußerung über das Zurückholen der Demokratie genährt hatte, werden auch als Munition im Wahlkampf eingesetzt. Kein politischer Gegner lässt sich so eine Gelegenheit entgehen. (.) Aiwanger hat sich entschuldigt, die (unbekannten) 25 Fragen der CSU aber noch nicht beantwortet. Erst danach wird Richter Söder sein Urteil über den Angeklagten fällen, natürlich gänzlich unparteiisch. (.)"/DP/jha