LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu Wahlumfrage/Sachsen:

"Was überzeugt die Menschen davon, dass die AfD keine demokratische Alternative ist? Die inhaltlichen Schwächen der Partei offenlegen? Sie ignorieren? Die Erfahrung zeigt: Das alles hat wenig Erfolg, ein Verbotsverfahren würde die Problematik nicht lösen. Was aber helfen würde, wäre eine anpackende Politik in Bund, Land und Kommunen, die ehrlich und glaubwürdig ist, transparent und nachvollziehbar. Eine Politik, die reale Ängste ernst nimmt, aber auch widerspricht und aufklärt. Die offenkundige Unlogiken und Unwuchten erkennt und bereinigt. Die Wahrheiten ausspricht, auch wenn sie nicht in einen vermeintlichen Zeitgeist passen. Die parteiübergreifend an der bestmöglichen Lösung arbeitet und aus unterschiedlichen Meinungen keine Handlungsunfähigkeit werden lässt."/yyzz/DP/he