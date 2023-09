BERLIN (dpa-AFX) - Am Freitagabend um 18.00 Uhr schließt das Transferfenster im deutschen Profi-Fußball. Nach diesem Zeitpunkt können nur noch arbeitslose Spieler unter Vertrag genommen werden. Spielerverkäufe in andere Länder mit noch geöffnetem Transfermarkt, zum Beispiel an Clubs aus Saudi-Arabien, sind nach wie vor möglich. Den bisher teuersten Einkauf der Bundesliga tätigte der FC Bayern München mit der Verpflichtung von Stürmer-Star Harry Kane für kolportierte 100 Millionen Euro. Das Transferfenster öffnet für die Wechselphase im Winter wieder am 1. Januar 2024./bat/DP/jha