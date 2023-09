GRÄFELFING (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) heuert als Lobbyist beim Tabakkonzern Philip Morris an. Der 60-Jährige leitet künftig den Geschäftsbereich External Affairs der Deutschland-Tochter des global tätigen Zigarettenherstellers, wie die Philip Morris GmbH am Freitag in Gräfelfing mitteilte.

Er wolle die Firma bei ihrer Transformation zum Anbieter schadstoffreduzierter Produkte unterstützen, sagte Albig. Dabei bezog er sich auf den Tabakerhitzer Iqos, den Philip Morris stark bewirbt, dessen Marktanteil aber noch gering ist. Albig war von 2012 bis 2017 Regierungschef in Kiel, danach ging er als Lobbyist für die Deutsche Post DHL nach Brüssel./wdw/DP/mis