Die Laurentian Bank of Canada (ISIN: CA51925D1069, TSE: LB) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,47 CAD an die Investoren ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. November 2023 (Record day: 2. Oktober 2023). Damit zahlt das Institut auf das Jahr hochgerechnet 1,88 CAD an die Anteilsinhaber. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Aktienkurs von 36,75 CAD (Stand: 31. August 2023) ...

