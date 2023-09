DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFLATIONSAUSGLEICH - FDP-Politiker fordern, die Kalte Progression jährlich abzubauen. "Gerade in Zeiten hoher Inflation spüren die Menschen die Kalte Progression besonders stark und zwei Jahre bis zur nächsten Anpassung des Einkommensteuertarifs sind eine lange Zeit", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer und Parteivize Johannes Vogel. Bislang wird sie nur alle zwei Jahre ausgeglichen. "Niemand sollte mehr Steuern zahlen müssen, wenn nicht auch tatsächlich seine Kaufkraft steigt - deshalb sollten wir die Kalte Progression jedes Jahr ausgleichen und einen echten Einkommensteuertarif auf Rädern einführen", schlug er vor. (Tagesspiegel)

CHINA - Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor einer anhaltenden Angriffskampagne chinesischer Hackereinheiten, die in Fachkreisen unter den Kürzeln "APT 15" und "APT31" bekannt sind. Um ihre Spuren zu verschleiern, missbrauchten die Angreifer dafür zunehmend Endgeräte von Privatpersonen oder kleineren und mittleren Unternehmen auch in Deutschland, schreibt der Verfassungsschutz in seinem "Cyber-Brief". Dabei könne es sich um Internetrouter handeln, um Drucker oder auch Smart-Home-Anwendungen wie Steuerungen für Rollläden, Licht, Heizungen oder Solaranlagen. (Der Spiegel)

ATOMKRAFT - Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, stellt den Atomausstieg infrage. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, die Fraktion werde bei ihrer Klausurtagung in Dresden darüber beraten, dass "der Rückbau der noch funktionierenden Kernkraftwerke gestoppt werden sollte". In der Beschlussvorlage für die Tagung heißt es, Deutschland brauche grundlastfähige Kraftwerke. "Nur so bleiben wir in jeder Situation handlungsfähig." Zudem wollen sich die Liberalen einsetzen für "den Einstieg in moderne, besonders abfall- und risikoarme Kernspaltungstechnologien". (Süddeutsche Zeitung)

MEHRWERTSTEUER - Um eine neuerliche Pleitewelle in der Gastronomie zu verhindern, fordert die FDP die Beibehaltung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen über das Jahresende hinaus. "Meiner Meinung nach sollten wir unbedingt vermeiden, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nun zum Todesstoß für viele Betriebe wird, die sich trotz all der schwierigen Umstände durchgekämpft haben", sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler der Augsburger Allgemeinen. Deutliche Preissteigerungen führten ansonsten dazu, dass sich immer weniger Menschen den Restaurantbesuch überhaupt noch leisten könnten. (Augsburger Allgemeine)

RENTENPOLITIK - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, hat eine sofortige Debatte der Ampelkoalition über ein flexibles Renteneintrittsalter und die Abschaffung der Rente mit 63 gefordert. "Wir müssen die Rahmenbedingungen für unsere Wettbewerbsfähigkeit als Land verbessern", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Fachkräfte sind dafür ein entscheidender Faktor. Gleichzeitig bleiben die Menschen im Durchschnitt immer länger fit und wollen oft tätig bleiben." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

September 01, 2023 00:35 ET (04:35 GMT)

