Die EBIT-Marge des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt auf 75.17% an (gegenüber 70.34% per 30.6.2022%).Zürich - Die EBIT-Marge des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt auf 75.17% an (gegenüber 70.34% per 30.6.2022%). Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich um 6.50% im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 14'014'200.-. Der Nettoinventarwert bleibt stabil bei CHF 117.06 pro Anteil (gegenüber CHF 117.70 per 30.6.2022). Das Total der Erträge beläuft sich im vergangenen Halbjahr auf CHF 14'270'605.

