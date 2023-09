DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BMW - Kurz vor dem Start der Automesse IAA in München übt BMW-Chef Oliver Zipse scharfe Kritik an der deutschen Industriepolitik. "Ich halte die politische Vorgabe zum Verbrenner-Aus für fahrlässig", sagte Zipse im Interview mit dem Handelsblatt. Der BMW-Chef fürchtet, dass es bis 2035 europaweit keine flächendeckende Infrastruktur für E-Autos geben werde. Zudem fehlten laut Zipse in Europa Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und seltene Erden für den massenhaften Bau von Stromautos. "Nach außen wird Europa politisch erpressbar, weil wir auf die Rohstofflieferungen angewiesen sind", sagt er. Darüber hinaus drohe die Politik viele Menschen "vor den Kopf zu stoßen", wenn "Mobilität nicht mehr bezahlbar ist". Statt einer schnellen Verkehrswende fordert er die Förderung von Brennstoffzellen und C02-reduzierten Kraftstoffen. (Handelsblatt)

TESLA - Nach einem Jahrzehnt kehrt Tesla zurück zur IAA, wie das Unternehmen dem Handelsblatt bestätigte. Deutschlands wichtigste Automesse beginnt am kommenden Dienstag in München. Dort wird Tesla aber nicht die neue Version des Model 3 präsentieren, wie das Handelsblatt aus dem Unternehmen nahestehenden Kreisen erfuhr. Es würden maximal Fotos zu sehen sein, hieß es. Das Elektrofahrzeug selbst werde später im September in China ausgestellt. Stattdessen stelle Tesla bekannte Fahrzeuge aus. (Handelsblatt)

ORSTED - Lieferverzögerungen und steigende Kosten sorgen für massive Probleme bei drei US-Windparks des dänischen Konzerns Orsted. "Wir prüfen auch einen kompletten Stopp der Projekte", sagte Orsted-CEO Mads Nipper. Zuvor hatte der schwedische Energiekonzern Vattenfall bereits ein Gigawattprojekt vor der britischen Küste abgesagt. Für die Energiewende könnte das fatale Folgen haben. Schließlich soll Offshore-Windkraft in den nächsten Jahren global zur wichtigsten Energiequelle werden. (Handelsblatt)

KLARNA - Das schwedische Start-up ist bereit für eine Börsennotierung, sobald sich die Marktbedingungen verbessern. Das sagte der Geschäftsführer, nachdem Klarna mit dem Motto "Jetzt kaufen, später zahlen" seinen ersten Monatsgewinn seit drei Jahren erzielte. Sebastian Siemiatkowski sagte, das Fintech-Unternehmen habe seine drei Voraussetzungen für einen Börsengang erfüllt: Es müsse in den USA gut etabliert sein, ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und noch viel Wachstum vor sich haben. "Aus der Perspektive eines Börsengangs sind die Anforderungen erfüllt", sagte Siemiatkowski. "Jetzt geht es also mehr um die Marktbedingungen." (FT)

