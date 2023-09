DJ MÄRKTE ASIEN/Konjunkturmaßnahmen stützen China-Börse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag mit leichten Aufschlägen. Die Börse in Sydney gibt jedoch etwas nach. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben. An der Börse in Hongkong findet wegen der Auswirkungen des Taifuns "Saola" kein Handel statt.

An der Börse in Japan rückt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent vor. Die japanischen Unternehmen haben ihre Investitionen im Zeitraum April bis Juni zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, jedoch hat sich das Wachstum gegenüber Januar bis März verlangsamt.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Schanghai-Composite 0,2 Prozent fester, nachdem die chinesische Regierung weitere Maßnahmen zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft und zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. So sollen die Mindestanzahlung für Erst- und Zweitwohnungskäufer und die Zinssätze für bestehende Hypotheken gesenkt werden. Die chinesischen Großbanken haben bereits ihre Hypothekenzinsen gesenkt. Im Immobiliensektor steigt die Aktie von Poly Developments um 1,9 Prozent, China Vanke gewinnen 2,9 Prozent.

Die chinesische Zentralbank versucht indessen den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China am Freitag erklärte, soll die Höhe der von den Banken zu haltende Deviseneinlagensatz von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Maßnahme würde die Devisenliquidität erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich unerwartet auf 51,0 Punkte von 49,2 im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen.

In Südkorea notiert der Kospi 0,2 Prozent höher. Gestützt wird das Sentiment von besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten für August. An der Börse in Sydney gibt der S&P/ASX leicht um 0,3 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.285,00 -0,3% +3,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.757,61 +0,4% +23,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.560,44 +0,2% +14,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.127,19 +0,2% +1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Geschlossen wegen Taifun KLCI (Malaysia) 1.459,83 +0,5% -2,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0838 -0,0% 1,0842 1,0901 +1,3% EUR/JPY 157,76 -0,0% 157,80 158,89 +12,4% EUR/GBP 0,8561 +0,1% 0,8556 0,8572 -3,3% GBP/USD 1,2660 -0,1% 1,2672 1,2718 +4,7% USD/JPY 145,56 +0,0% 145,54 145,76 +11,0% USD/KRW 1.320,55 +1,4% 1.301,70 1.323,71 +4,6% USD/CNY 7,1552 -0,1% 7,1642 7,2898 +3,7% USD/CNH 7,2687 -0,1% 7,2748 7,2975 +4,9% USD/HKD 7,8434 +0,0% 7,8417 7,8442 +0,4% AUD/USD 0,6468 -0,3% 0,6485 0,6485 -5,1% NZD/USD 0,5956 -0,2% 0,5966 0,5963 -6,2% Bitcoin BTC/USD 26.057,01 +0,2% 25.999,77 27.282,22 +57,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,80 83,63 +0,2% +0,17 +7,0% Brent/ICE 87,05 86,83 +0,3% +0,22 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,50 1.940,21 -0,1% -1,71 +6,3% Silber (Spot) 24,42 24,43 -0,0% -0,01 +1,9% Platin (Spot) 969,65 972,38 -0,3% -2,73 -9,2% Kupfer-Future 3,81 3,77 +0,9% +0,04 -0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

