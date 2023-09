Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien stoppt VW in Portugal vorübergehend die Bänder. Die Produktion im Montagewerk in Palmela bei Lissabon werde voraussichtlich vom 11. September bis 12. November ruhen, betätigte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Wolfsburg. Grund sei ein vom Hochwasser betroffener Zulieferer von Motorteilen, der derzeit nur eingeschränkt liefern könne.In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter in Palmela, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hieß es: "Die Werksleitung ...

