EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Prognose

Fielmann Group AG: Fielmann-Gruppe gibt Closing für US-Akquisition bekannt und erhöht Jahresprognose



01.09.2023 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fielmann-Gruppe gibt Closing für US-Akquisition bekannt und erhöht Jahresprognose

International wachsendes Familienunternehmen erwartet für 2023 Umsatzwachstum von +13 % Übernahme von SVS Vision am 31. August 2023 abgeschlossen, Unternehmen ist ab 1. September Teil der Fielmann-Gruppe

Erster Schritt eines langfristigen Plans für mehr Kundenorientierung im weltgrößten Markt

Fielmann-Gruppe hebt Prognose für 2023 an, erwartet nun Außenumsatz von 2,3 Milliarden € (+13 % gegenüber Vorjahr), EBITDA von 400 Millionen € (+18 % gegenüber Vorjahr) und EBT von 190 Millionen € (+18 % gegenüber Vorjahr) Die Fielmann-Gruppe hat gestern den Abschluss der Transaktion (Closing) des US-amerikanischen Augenoptik-Unternehmens SVS Vision vollzogen. Die Akquisition bildet, gemeinsam mit der bereits im Juni 2023 abgeschlossenen Übernahme der E-Commerce-Plattform Befitting, einen wichtigen Meilenstein unserer Vision 2025, im Rahmen derer wir unser Familienunternehmen internationalisieren. SVS Vision wird ab dem 1. September 2023 Teil der Fielmann-Gruppe. Das impliziert vier Geschäftsmonate im laufenden Jahr, denen Akquisitionskosten von mehreren Millionen Euro gegenüberstehen. Der Beitrag des US-Geschäfts zum Gruppen-EBITDA im Jahr 2023 wird vernachlässigbar sein, sich aber im Jahr 2024 deutlich verbessern.



Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann-Gruppe: "Das Ziel von Fielmann ist es, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Mit der Übernahme von SVS Vision und Befitting freuen wir uns, 676 neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Familienunternehmen zu begrüßen. Gemeinsam definieren wir neu, was Kunden im weltgrößten augenoptischen Markt erwarten dürfen."



Lukas Rücker, CEO von Fielmann USA, Inc.: "In ihrer 50-jährigen Geschichte hat die Fielmann-Gruppe den augenoptischen Markt in Europa mit ihrer einzigartigen Kundenorientierung geprägt. Jetzt nach dem Closing können wir SVS Vision, das für seinen freundlichen Service, großartige Mitarbeiter und langjährige Branchenerfahrung bekannt ist, mit der digitalen Plattform und der herausragenden Technologie-Expertise von Befitting zusammenbringen. Gemeinsam werden wir die Augenoptik in den USA zum Vorteil der Kunden gestalten."



Fielmann-Gruppe hebt Prognose für Geschäftsjahr 2023 an

In einem von hoher Inflation und niedriger Kaufneigung geprägtem Umfeld entwickelt sich die Fielmann-Gruppe erfreulich. Wir profitieren davon, dass Kunden sich für den Preisführer entscheiden. In Anbetracht der positiven Entwicklung in unseren europäischen Bestandsmärkten und des Beitrags unserer neuen Akquisitionen in den Vereinigten Staaten von Amerika heben wir die Prognose für das Jahr 2023 an: Wir erwarten einen Außenumsatz (inkl. MwSt. und Bestandsveränderungen) von rund 2,3 Milliarden €, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr (bisher: "7 bis 10 % gegenüber dem Vorjahr"). Der Konzernumsatz soll im gleichen Maße auf etwa 2,0 Milliarden € steigen. Mit rund 400 Millionen € erwarten wir ein überproportionales Wachstum des EBITDA (+18 % gegenüber dem Vorjahr; bisher "9 bis 21 % gegenüber dem Vorjahr"). Das Vorsteuerergebnis (EBT) wird auf über 190 Millionen € ansteigen, was ebenfalls einem Wachstum von +18 % entspricht.



Mit Blick auf die Zukunft sind wir optimistisch, dass sich unsere Investitionen im Rahmen der Vision 2025 weiterhin positiv auf unser Umsatzwachstum auswirken werden. Der Fortschritt unseres Kostensparprogramms stimmt uns zuversichtlich, auch die innerhalb unserer Vision 2025 kommunizierte Marge zu erreichen.



Hamburg, 1. September 2023



Fielmann Group AG

Der Vorstand



Über die Fielmann-Gruppe:

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.000 Niederlassungen versorgen wir unsere 28 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen.



Über SVS Vision:

SVS Vision ist ein Augenoptiker mit Sitz in Mt. Clemens, Michigan, USA. Das Unternehmen ist Marktführer in Michigan und betreibt insgesamt mehr als 80 Geschäfte in 9 US-Bundesstaaten. Das Unternehmen beschäftigt rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Außenumsatz von mehr als 100 Millionen US$. SVS Vision verfügt über eine Oberflächenschleiferei und Brillenfertigung sowie eine eigene Augenversicherung.



Über Befitting:

Befitting (Eyevious Style, Inc.) ist ein Technologieanbieter und eine E-Commerce-Plattform, die den Online-Brillenkauf für Kunden mit einer medizinischen Augenversicherung deutlich vereinfacht. Das Unternehmen beschäftigt 26 Mitarbeiter in Kanada und den Vereinigten Staaten.



Weitere Informationen:

Katrin Carstens · Leiterin Kommunikation & PR · presse@fielmann.com · +49 40 270 76-5907

Ulrich Brockmann · Leiter IR · investorrelations@fielmann.com · +49 40 270 76-442



01.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com