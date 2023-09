Köln. (ots) -



Ökonom Marcel Fratzscher sieht Familienministerin Lisa Paus (Grüne) als Siegerin des Streits zwischen ihr und Finanzminister Christian Lindner (FDP) um die Kindergrundsicherung. "Eigentlich ist Lisa Paus die große Gewinnerin", sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland). "Viele erinnern sich: Sie hat mal im Frühjahr gesagt, zwölf Milliarden Euro sind eigentlich notwendig. Diese zwölf Milliarden Euro werden in drei, vier, fünf Jahren, wenn das System funktioniert, fließen." Der Wirtschaftsexperte prognostiziert: "Die Summe für die Kindergrundsicherung wird in den nächsten Jahren weit über zehn Milliarden Euro steigen. Denn hinzu kommt die Anpassung des soziokulturellen Existenzminimums. Wir haben es diese Woche bei der Erhöhung des Bürgergelds gesehen: Zwölf Prozent klingt viel. 61 Euro nicht ganz so viel. Ähnlich wird das bei der Bemessung des Existenzminimums für Kinder sein."



Fratzschers Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo. Außerdem auf ksta.de/podcast



