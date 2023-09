Selbst wenn es viele nicht hören wollen, wird die Welt an der Atomkraft fürs erste nicht vorbeikommen, falls sie die selbst gesteckten Klimaziele einhalten will.Von Robert Jakob Selbst wenn es viele nicht hören wollen, wird die Welt an der Atomkraft fürs erste nicht vorbeikommen, falls sie die selbst gesteckten Klimaziele einhalten will. Harrisburg (1979), Tschernobyl (1986), Fukushima (2011). So heisst zeitlich versetzt das Trio der grossen Atomkatastrophen. Was hat die Menschheit seither gelernt? Nicht viel, wenn man den strengen Atomkritikern zuhört...

