Der Euro hat am Freitagmorgen weiter klar unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert.Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen weiter klar unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Auch gegenüber dem Franken halten sich die Kursbewegungen von Euro und Dollar in Grenzen. Der Dollar kostet aktuell 0,8834 Franken nach 0,8830 am Vorabend. Mit 0,9582 Franken nach 0,9578...

Den vollständigen Artikel lesen ...