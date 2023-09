Der DAX hat sich von den Inflationsdaten in dieser Woche unbeeindruckt gezeigt. Auch heute deuten die ersten Indikationen auf ein kleines Plus hin. Allerdings wartet am Nachmittag ein Prüfstein aus den USA. Der Arbeitsmarktbericht wird veröffentlicht. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Vonovia, ...