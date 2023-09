The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.09.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2023



ISIN Name

FR0011439835 AIR LIQUIDE 13/23 MTN

DE000HLB4JE0 LB.HESS.-THR. 0513B/006

DE000LB2CL27 LBBW NK STUFENZINS 19/23

DE000LB2CL35 LBBW AD STUFENZINS 19/23

XS1874127811 SIEMENS FINANC. 18/23 MTN

DE000LB2CL43 LBBW ZY-STUFENZINS 19/23

XS1677902162 CARLSBERG BREW. 17/23 MTN

XS1865126004 DEV.BK JAPAN 18/23 MTN

US615369AC97 MOODY'S 13/24

XS1876473122 SSAB 18/23 MTN

US65290C1053 NEXTIER OILF.SOL. DL-,01