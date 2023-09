London (ots/PRNewswire) -LC Financial Holdings (LCFH) gibt mit Stolz den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von BCM Global (BCM) bekannt, die den nächsten Schritt in seiner Entwicklung als technologieorientierter Kreditspezialist darstellt. Diese bahnbrechende Übernahme stärkt die Vormachtstellung von LCFH bei der Verwaltung von Verbraucher- und KMU-Krediten, Leasingverträgen und Hypotheken in ganz Europa.Zu der 1998 gegründeten LC Financial Holdings gehören LCM Partners, einer der führenden europäischen Verwalter alternativer Kreditinvestitionen, die Dienstleistungsunternehmen der Link Financial Group und LDMS, ein Technologieanbieter mit Schwerpunkt auf dem Kreditmanagementsektor. Die Integration von BCM als vierte Säule der LCFH Group unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz bei der Betreuung seiner Originator-Kunden und Investoren.Die Geschäftstätigkeiten von BCM, die sich auf Standorte in Irland, dem Vereinigten Königreich, Italien und den Niederlanden erstrecken, werden ein integraler Bestandteil der LCFH-Familie. Die Kerngeschäftsbereiche von BCM umfassen die Vergabe und Verwaltung von Hypotheken für gewerbliche und private Zwecke, die Auslagerung von Bankverwaltungsaktivitäten und die Verwaltung strukturierter Finanzierungen. Als führender unabhängiger Hypotheken-, Immobilien- und Gewerbekreditverwalter in Europa wird BCM von LCFH bei der Ausweitung seiner bestehenden Geschäftsbereiche und der Entwicklung neuer Dienstleistungen in ganz Europa erheblich unterstützt."Unsere strategische Zusammenarbeit wird BCM in den kommenden Jahren voraussichtlich ein erweitertes Produktportfolio, weitere betriebliche Effizienz und einen noch besseren Kundenservice bringen. Gemeinsam mit BCM wird die LCFH Group ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro für fast 7 Millionen Kunden verwalten und 110 Finanzinstitute in 10 Rechtsordnungen mit fast 2.000 engagierten Mitarbeitern betreuen. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Zusammenschluss enorme Vorteile mit sich bringt, vor allem für die Kunden und Organisationen, die wir betreuen", sagte Paul Burdell, CEO von LCFH.Antoinette Dunne, CEO von BCM, sagte: "Ein Teil der LCFH Group zu sein, läutet für BCM eine neue Ära des Wachstums und der Innovation ein. Die Partnerschaft mit LCFH bringt eine neue Perspektive, eine erneute Betonung des technologischen Fortschritts und eine wertvolle Unterstützung sowohl für die Ausweitung der aktuellen Aktivitäten als auch für den Vorstoß in neue Gebiete. Der Beitritt zu LCFH wird die Geschäftsstrategie von BCM neu definieren, den Mitarbeitern zugutekommen, neue Allianzen schmieden und gleichzeitig die Erfahrungen unseres bestehenden Kundenstamms weiter verbessern."Hinweise für Redakteure:Informationen zu LC Financial Holdings (LCFH)Informationen zu BCM Global (BCM)Kontakt:Kontaktinformationen:LC Financial HoldingsInvestorenbeziehungenTel.: +44 203 457 5050 info@lcmpartners.euLC Financial Holdings ist ein führender technologieorientierter Kreditspezialist mit einem umfassenden Portfolio von Unternehmen im Finanzsektor. Es besteht aus LCM Partners, den Dienstleistungsunternehmen der Link Financial Group und LDMS. LCFH ist bestrebt, Innovationen und Exzellenz im Kreditmanagement und bei Finanzdienstleistungen zu fördern. Brookfield Asset Management (Ticker: BAM US) hält eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an LCFH und den Konzerngesellschaften.BCM Global ist ein führendes europäisches Unternehmen in der Verwaltung von Hypotheken-, Immobilien- und Geschäftskrediten. BCM ist in mehreren Rechtsordnungen tätig und bietet seinen Kunden in der Finanzbranche außergewöhnliche Dienstleistungen und innovative Lösungen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von LC Financial Holdings unter https://lcfinancialholdings.com/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lc-financial-holdings-schlieWt-die-ubernahme-von-bcm-global-ab-und-starkt-damit-seine-position-als-fuhrender-technologieorientierter-kreditspezialist-301915371.htmlOriginal-Content von: LC Financial Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171680/5592752