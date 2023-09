ZÜRICH (dpa-AFX) - Im Leitindex der Euroregion könnte es im September nach Ansicht von JPMorgan drei Wechsel geben. Wie Analyst Pankaj Gupta jüngst ermittelte, dürfte die Aktie des größten deutschen Wohnimmobilienunternehmens Vonovia wohl aus dem EuroStoxx 50 ausscheiden. Im Gegenzug würde der italienische Sportwagen-Hersteller Ferrari aufsteigen.

Zudem seien zwei weitere Änderungen möglich: So wird der irische Baustoffhersteller CRH am 20. September von der irischen Börse genommen, da er seine Hauptnotierung in die USA verlegt. Damit kann CRH nicht länger im EuroStoxx bleiben und gemäß den Index-Regeln werden solche Aktien nach ihrem letzten Handelstag aus den jeweiligen Indizes entfernt. "Allerdings ist das Delisting-Datum dicht am Überprüfungsdatum, sodass Stoxx Ltd. die Entnahme von CRH zeitgleich mit der jährlichen Überprüfung vornehmen könnte", mutmaßt Gupta. Außerdem wackelt derzeit der Platz von Nokia .

Nachrücke-Kandidaten für CRH und möglicherweise Nokia sind dem Index-Experten zufolge das Baustoffunternehmen Saint-Gobain und der niederländische IT-Dienstleister Wolters Kluwer .

Auf Basis der Auswahlliste per 31. August wird die Deutsche Börse -Tochter Stoxx Ltd. die Stoxx-Indizes überprüfen und etwaige Änderungen am Freitag, dem 1. September, nach Handelsschluss bekannt geben. Etwaige Änderungen treten am Montag, 18. September, in Kraft.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/stk

US46625H1005, IE0001827041, DE0005810055, FR0000125007, FI0009000681, EU0009658145, NL0000395903, DE000A1ML7J1, NL0011585146