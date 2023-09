München (ots) -Stone Island präsentiert im September 2023, während der zweiten Frieze Seoul, eine große Archivausstellung. Die immersive Schau, Selected Works_Seoul '982-'023: The Stone Island Archive, wird die größte Installation sein, die die Marke bisher in Asien gezeigt hat. Sie umfasst über 70 Key Pieces von Stone Island, darunter die allererste Kollektion Frühjahr/Sommer 1982. Die umfassende Ausstellung wird einen Überblick über vier Jahrzehnte Forschung und Innovation im Produktdesign geben. Besonderes Augenmerk wird auf die wichtigsten Modelle gelegt, wie die Pure Metal Shell Jackets, die Prototype Research_Series sowie die fortlaufenden experimentellen Versuche von Stone Island mit Ice Jackets und reflektierenden Materialien. Selected Works_Seoul '982-'023: The Stone Island Archive ist so konzipiert, dass die Besucher in ein vollständiges Stone Island Universum eintauchen können. Die Besucher der Ausstellung werden zunächst einen weißen, schallisolierten Raum vorfinden, der als Übergangsraum dient. Die erste Begegnung mit den Stücken von Stone Island ist interaktiv, mit einer Reihe von Kühlschränken, die neue Versionen der Stone Island Ice Jacket enthalten. Die Besucher können diese thermosensiblen Stücke anfassen und live beobachten, wie sich ihr Aussehen bei Hitze dramatisch verändert. In der Haupthalle der Ausstellung wird ein kathedralenartiges Display mit 45 Archivstücken zu sehen sein, die wichtige Meilensteine in der Geschichte von Stone Island zeigen.Dazu gehören:- Tela Stella, Frühjahr/Sommer 1982: ein Cape aus der ersten Stone Island-Kollektion, das aus der Studie technischer und funktioneller Eigenschaften von Militär-LKW-Planen hervorging.- Glazed silk light, Herbst-Winter 1987: eine Jacke mit gläsernem Glanz und glasartigen Farben, die mit einer PVC-Beschichtung auf einer hyperglänzenden Nylonbasis hergestellt wurde.- Ventile® Ghost Piece, Frühjahr-Sommer 2011: eine völlig monochrome Jacke aus der ersten Ghost-Collektion, hergestellt aus Ventile®, einer hochdichten Langstapelfaser aus 100 % Baumwolle.Für zusätzliche Größe sorgt eine hoch aufragende Installation aus neun Sockeln, auf denen lebensgroße 3D-gedruckte Skulpturen ikonischer Stone Island Looks sowie die Models, die sie getragen haben, zu sehen sein werden. In einem Zwischengeschoss über der Haupthalle werden vierzehn Reflective Jackets ausgestellt, eine der bekanntesten Stoffentwicklungen von Stone Island. Diese Jacken sind in einem schwarz verkleideten Display untergebracht, um den Stücken eine optimale Reflektivität zu verleihen. Ebenfalls im Zwischengeschoss wird eine Vitrine mit 3D-Miniatur-Schaufensterpuppen zu sehen sein, die anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Stone Island im Jahr 2022 geschaffen wurden. In der zweiten Etage werden die Pure Metal Shell Jackets mit 35 Modellen aus Edelstahl und Bronze präsentiert. Diese Jacken, die von grenzenloser Experimentierfreude zeugen, werden an Metalldrähten in einem mit Beton beschichteten Bereich aufgehängt. Den Abschluss der Ausstellung bilden sieben seltene Stücke aus der Prototype Research_Series - begleitet von Filmen, die die Innovationen jedes Kleidungsstückes dokumentieren. Die Ausstellung findet zeitgleich mit der zum zweiten Mal stattfindenden Frieze Seoul statt, einem neuen kulturellen Schwerpunkt Südkoreas. Die Ausstellung findet im Studio Layer 41 statt, wo am 4. September eine Private View sattfindet, bevor sie vom 5. bis 9. September für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Zusätzlich zur Ausstellung finden zwei weitere Special Events statt: ein Gespräch mit Carlo Rivetti - dem Chairman von Stone Island - am 5. September und ein Archivist Event unter der Leitung des bekannten Sammlers Archie Maher am 6. September.Pressekontakt:STONE ISLAND PressekontaktTHINK INC. Communications GmbH, Holger PetermannTel.: +49 (0)89-72 46 76 -11, hp@thinkinc.deOriginal-Content von: THINK INC. Communications GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79795/5592775