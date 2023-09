Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Donnerstag die Entscheidung über sechs Zulassungsanträge für Spot-ETFs auf den Bitcoin vertagt, darunter auch der von BlackRock. Das kommt weder sonderlich überraschend, noch schmälert es automatisch die Erfolgsaussichten der Anträge. Am Markt hat die Entscheidung aber dennoch für deutliche Verluste gesorgt.Kurz vor Ablauf einer ersten Frist am Wochenende hat die SEC am Donnerstagabend deutscher Zeit die Entscheidung über sieben Zulassungsanträge für Bitcoin-Spot-ETFs ...

