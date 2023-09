Bötzingen (ots) -- Umzugspreisvergleich.de wird ab sofort das alleinige Portal der Umzugsauktion GmbH- Fokussierung auf ein Portal schafft einheitlichen Auftritt gegenüber Geschäftspartnern und Kunden- Firmierung des Unternehmens bleibt unangetastet - Firma fokussiert sich auf ein Angebot mit klarem Produktversprechen im NamenDie Umzugsauktion GmbH wird sich im öffentlichen Markenaufritt ab sofort auf das Portal Umzugspreisvergleich.de fokussieren. Die bisher bestehende Domain Umzugsauktion.de wird auf das Schwesterportal weiterleiten. Im Zuge der Vereinheitlichung wird Umzugspreisvergleich.de einem umfangreichen optischen und inhaltlichen Relaunch unterzogen. Umzugspreisvergleich.de ging 2009 als Schwesterportal ans Netz."Die Entscheidung, Umzugspreisvergleich.de einzuführen, war seinerzeit goldrichtig, wie der ständig wachsende Erfolg der Seite zeigt", sagt Christian Gimbel, Geschäftsführer der Umzugsauktion GmbH. "Mit der Fokussierung auf ein Portal werden wir diesen erfolgreichen Weg nun konsequent weitergehen: Wir schaffen eine einheitliche Marke in der Außendarstellung für unsere Geschäftspartner, Kunden und Konsumenten."Firmierung bleibt bestehenDie bestehende Umzugsauktion GmbH & Co. KG wird wie gewohnt weiterhin als Unternehmen unter dieser Bezeichnung firmieren, wird sich aber fortan auf das erfolgreiche Portal Umzugspreisvergleich.de als alleiniges Angebot fokussieren. Alle Marketingaktivitäten können auf eine starke Marke gebündelt werden, um den Erfolg der Seite weiter auszubauen. Umzugspreisvergleich.de steht als etabliertes Angebot für ein klares Produktversprechen im Namen mit positiven Assoziationen: Hier finden Kunden die beste Beratung und den günstigsten Preis für ihren geplanten Umzug.Diese und andere Pressemitteilungen von umzugspreisvergleich.de finden Sie in unserem Pressebereich unter https://umzugspreisvergleich.de/presse.Über umzugspreisvergleich.de:umzugspreisvergleich.de ist Deutschlands großes Umzugsportal und ein Angebot der Umzugsauktion GmbH. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 15 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugspreisvergleich.de ist ein Service von immowelt.Über immowelt:immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE ist.Pressekontakt:Barbara Schmid+49 911 520 25-808presse@immowelt.dewww.facebook.com/umzugspreisvergleichOriginal-Content von: umzugspreisvergleich.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66690/5592797