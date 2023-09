Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Step 55: Fire in the Hole - Von Sommerloch bis Jackson Hole - Feedback und Jubiläen ohne EndeStep 55: Fire in the Hole - Von Sommerloch bis Jackson Hole - Feedback und Jubiläen ohne Ende Step 55 Broke und Broker damit ihr nicht mehr broke seid: Fire in the Hole. Damit ist eine ganze Menge Zeug gemeint: ein Song von Method Man und Redman, das Sommerloch und Jackson Hole. Außerdem haben wir einigen Jubiläen zu feiern, zum Beispiel 25 Jahre Alphabet, 50 Jahre HipHop und 55 Steps Broke und Broker. Passend zur Urlaubszeit habt ihr euch offenbar Feedback vorgenommen, es man nämlich so Einiges. Und ein paar Anekdoten habe ich auch noch parat. Statt Sommerloch gibt es hier Fire in the Hole. ...

