München (ots) -- Aufstrebender Superstar und Songwriterin Diana-Maria Krieger präsentiert neuen Song- Eine emotionale Zeitreise durch die Facetten der Liebe mit einer kraftvollen Botschaft- Die Single "Stark für dich" ist ab Freitag, 01. September 2023, erhältlichDiana-Maria Krieger, die außergewöhnliche Singer-Songwriterin, deren Musik die Herzen berührt, hat erneut für Aufsehen gesorgt. Bekannt für ihre Hits "Wieder Mal" und "Magnet", beweist sie erneut ihr außergewöhnliches Talent und ihr Potenzial zum Superstar. Nach einem vielbeachteten Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten hat sie ihre Reichweite weiter ausgebaut und verzeichnet eine beeindruckende Präsenz sowohl auf YouTube als auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen.In ihrem neuesten Werk "Stark für Dich" präsentiert Diana-Maria Krieger ein emotionales Musikvideo, das uns auf eine mitreißende Zeitreise durch die verschiedenen Phasen einer Beziehung entführt. Das fesselnde Video lässt uns hautnah erleben, wie die Liebe in all ihren Facetten empfunden wird - von den Höhen bis zu den Tiefen, von Freude bis Schmerz. Vor allem jedoch betont das Video die transformative Kraft der Liebe.Diana-Maria Krieger beschreibt das Musikvideo als eine Herzensangelegenheit, die ihre persönlichen Erfahrungen widerspiegelt und gleichzeitig eine universelle Botschaft von Liebe und Stärke vermittelt. "Ich wollte eine Geschichte erzählen, die Menschen berührt und sie daran erinnert, wie stark sie sein können, um für jemanden da zu sein", sagt sie.Die emotionale Inszenierung des Videos fängt die Intensität der Emotionen in jedem Moment ein und verbindet die visuelle Darstellung nahtlos mit der ergreifenden Melodie von "Stark für Dich". Die Zuschauer werden auf eine bewegende Reise mitgenommen, die sowohl berührt als auch inspiriert.Mit "Stark für Dich" beweist Diana-Maria Krieger erneut ihr außergewöhnliches Talent, nicht nur als Musikerin, sondern auch als Geschichtenerzählerin. Ihr Gespür für Emotionen und ihre Fähigkeit, sie in ihre Musik einfließen zu lassen, haben sie zu einer beeindruckenden Künstlerin gemacht, die eine breite Fangemeinde anspricht."Stark für dich" erscheint am 01. September 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Universal Music. Das Musikvideo ist auf YouTube und allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Es ist ein Meisterwerk, das die tiefe Verbindung zwischen Musik und Emotionen auf beeindruckende Weise einfängt.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/StarkFuerDich)----------Musikvideo----------LINK (https://youtu.be/oPnGDtYG2Pk)Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5592806