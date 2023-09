Visbek (ots) -EW Nutrition, ein weltweit führender Anbieter von funktionellen Lösungen für die Tierernährung, begrüßt Jan Vanbrabant als neuen Chief Executive Officer.Jan Vanbrabant ist promovierter Mikrobiologie und ein erfahrener Manager im Bereich Tiergesundheit und -ernährung, der bereits Führungspositionen bei DSM, der Erber Group, Biomin und Kemin innehatte."Mit Jan haben wir eine starke Führungspersönlichkeit gefunden, die die Philosophie von EW Nutrition verkörpert", sagt Jan Wesjohann, Geschäftsführer der Muttergesellschaft EW Group. "EW Nutrition ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen, das intensiv in Forschung und Entwicklung investiert. Gemeinsam mit Jan wollen wir die nächste Wachstumsphase von EW Nutrition einleiten.""Ich freue mich sehr, dem EW Nutrition-Team beizutreten", sagte Jan Vanbrabant. "Die langfristige Ausrichtung von EW Nutrition hat ein äußerst wettbewerbsfähiges Portfolio geschaffen. Das Unternehmen ist einzigartig positioniert, um seine Kunden zu unterstützen, die Herausforderungen des sich wandelnden Umfelds der Tiergesundheit und -ernährung zu bewältigenDer ehemalige CEO Michael Gerrits geht nach sechs Jahren an der Spitze von EW Nutrition in den Ruhestand. "Ich möchte mich bei Michael Gerrits dafür bedanken, dass er das Unternehmen auf die nächste Stufe gebracht hat", sagt Jan Wesjohann.Über EW NutritionEW Nutrition ist ein im Bereich Tierernährung weltweit tätiges Unternehmen, das Integratoren, Futtermittelherstellern und Tierärzten umfassende Lösungen für die Darmgesundheit und Leistung von Tieren, die Futterqualität, die Verdaulichkeit und vieles mehr bietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Förderung nachhaltigen Wachstums durch reduzierte FVW, natürliche Unterstützung bei der Futteraufnahme, reduzierten Bedarf an Antibiotika und eine umweltfreundliche Proteinproduktion.Pressekontakt:Ilinca Anghelescu,marketing@ew-nutrition.comOriginal-Content von: EW Nutrition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130188/5592805