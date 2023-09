Berlin - München (ots) -Am 13. September 2023 werden die Nominierungen zum diesjährigen Deutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, im Deutschen Museum in München bekannt gegeben.Ereignisse wie die Pandemie, der Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der zunehmend spürbare Klimawandel zeigen eindrücklich: Wir leben in einer Welt im Wandel. Die Gesellschaft steht vor der Herausforderung, diesen Wandel zu gestalten.Die Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2023 zeigen, welche Stärken dabei entscheidend sind: Ideenreichtum und wissenschaftliche Exzellenz, Mut und die Ausdauer, aus Ideen Produkte zu entwickeln. Sie geben vielfältige neue Impulse für Innovation und Wachstum.Die von der Jury ausgewählten Projekte des Deutschen Zukunftspreises 2023 erschließen neue Wachstumsfelder; sie eröffnen Menschen den Weg zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung und zeigen Möglichkeiten auf, Innovationen für den Klimawandel zu generieren sowie auch in eher traditionellen Wirtschaftsbereichen nachhaltige, marktgängige und wettbewerbsfähige Ideen und Entwicklungen zu implementieren.Zur Pressekonferenz Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2023am 13. September 2023, 11.00 Uhr, Auditorium der Eingangshalle im Deutschen Museum, Eingang Corneliusbrücke, 80538 Münchensind die Vertreter*innen der Medien herzlich eingeladen.Bitte melden Sie sich im Büro Deutscher Zukunftspreis oder der Pressestelle des Deutschen Museums an.Neben den nominierten Teams sprechen Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises und Generaldirektor des Deutschen Museums, MinDir Dr. Oliver Schmolke, Leiter der Abteilung Inland im Bundespräsidialamt, und Professorin Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorsitzende der Jury des Deutschen Zukunftspreises.Die Pressekonferenz ist auch per Livestream zu verfolgen: www.deutscher-zukunftspreis.de und www.deutsches-museum.de, Fragen der Medien können gerne über presse@deutsches-museum.de eingespielt werden.Ausführliche Informationen und Bildmaterialien über die nominierten Teams sind ab der Bekanntgabe am 13. September 2023 unter:- www.deutscher-zukunftspreis.de- www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis- www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis- www.deutscherzukunftspreis.de/de/twitter- https://www.linkedin.com/company/deutscher-zukunftspreis/zu finden.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 22. November 2023 in Berlin eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigen Deutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, aus. Der Preis ist mit 250 000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/5592803