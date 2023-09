Fielmann hat den Abschluss der kürzlich kommunizierten US-Akquisition SVS Vision bekannt gegeben. Das Unternehmen wird ab dem 1. September konsolidiert und ab dem nächsten Geschäftsjahr einen spürbaren Beitrag zu den Fielmann-Zahlen leisten. Angesichts der guten Entwicklung seit Jahresbeginn und des Beitrags der neuen Akquisition hebt das Management die Jahresprognose an und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 13% (bisher 7-10%) auf rund EUR 2 Mrd. und ein EBITDA-Wachstum von 18% (bisher 9-21%) auf über EUR 400 Mio. im Jahr 2023. Gestern hat bereits der Wettbewerber Mister Spex gute Jahreszahlen vorgelegt, was nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch die Attraktivität des Gesamtmarktes unterstreiche. Da AlsterResearch die Akquisition bereits in ihrer Prognose berücksichtigt hat, würden die Schätzungen nur leicht angepasst. Die Experten bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 62,00 EUR (alt 60,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG