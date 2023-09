Berlin (ots) -Ulrike Demmer (50) übernimmt am heutigen Freitag (1.9.) das Amt der Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Sie folgt auf Katrin Vernau, die den Sender nach der Entlassung von Patricia Schlesinger für ein Jahr geleitet hat.Oliver Bürgel, Rundfunkratsvorsitzender des rbb: "Ich freue mich sehr, dass Ulrike Demmer mit ihrer Arbeit beginnen kann. Der Weg zu ihrer Wahl war für alle Beteiligten herausfordernd, aber nun richtet sich unser Blick in die Zukunft. Der Job der rbb-Intendantin ist sicher einer der schwierigsten, den es derzeit im deutschen Mediengeschäft zu vergeben gibt. Ich bin aber zuversichtlich, dass Ulrike Demmer die Konsolidierung des rbb weiter vorantreiben und neue inhaltliche Akzente für die Zukunft des Senders setzen wird. Dabei wünsche ich ihr viel Glück und Erfolg. Brandenburg und Berlin brauchen einen starken rbb!"Ulrike Demmer: "Ich bin froh, dass die praktische Arbeit losgeht, und ich freue mich darauf, sie mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen im rbb in Angriff zu nehmen. Die Menschen in Brandenburg und Berlin, aber auch alle im rbb haben zu Recht hohe Erwartungen. Der rbb hat im vergangenen Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie viel Kraft, Kreativität und Veränderungsbereitschaft in ihm stecken. Deshalb starte ich mit Zuversicht."Ulrike Demmer stammt aus Solingen. Sie studierte Rechtswissenschaften in Bonn und Berlin. Nach dem Besuch der Berliner Journalistenschule volontierte sie beim ZDF. Sie arbeitete u. a. für radioeins vom rbb, den NDR (Extra 3) sowie für das ZDF-Morgenmagazin. Während ihrer Zeit beim Spiegel, unter anderem als Korrespondentin für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, erhielt sie den Deutschen Reporterpreis und den Henri-Nannen-Preis. Dann wechselte sie ins Berliner Focus-Büro, anschließend als Leiterin ins Hauptstadtbüro des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Von 2016 bis 2021 war Ulrike Demmer stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Der Rundfunkrat des rbb hatte Demmer im Juni 2023 mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit in ihr neues Amt gewählt.Pressekontakt:Presseanfragen:UnternehmenssprecherJustus Demmerpresse@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 100Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. (030 oder 0331) 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5592827