Die Analysten der Baader Bank bestätigen anlässlich des nun vollzogenen Verkaufs der Medizin-Sparte die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 30,0 Euro für Semperit. Die Experten sehen nach wie vor mehr Value in der Company. "Semperit sollte in seiner neuen Struktur ein EPS von 3 Euro erreichen können. Das ist es, was wir für 2025 erwarten. Mit einem KGV von 10 gerechnet würden wir unser Kursziel erreichen. Dies trotz der Schwierigkeit, nachhaltige durchschnittliche Gewinn- und Cashflow-Niveaus zu definieren. Gründe sind Führungswechsel, mehrere Umstrukturierungsrunden, ein langwieriger Desinvestitionsprozess für Sempermed und der außerordentlich positive Corona-bedingte Konjunkturzyklus", so die Baader-Analysten. Morgan Stanley bestätigt ...

