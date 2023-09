AlsterResearch veranstaltete einen Roundtable mit Tratons Senior IR Manager, Thomas Paschen. Im Fokus der Präsentation lagen Tratons Geschäftsmodell, die Strategie im Bereich E-Mobilität und die Handelsbedingungen. Nach der Veröffentlichung guter H1-Zahlen, die über den Erwartungen lagen, behielt Traton seine Prognose für 2023 bei, was eine Verlangsamung in H2 impliziert. Angesichts des gut gefüllten Auftragsbuchs erscheint dies immer unwahrscheinlicher. Mittelfristig dürfte sich das Potenzial von Navistar durch die Integration in Traton und die Auslieferung von Lkws mit dem neuen gemeinsamen Basismotor verbessern. Die Analysten von AlsterResearch heben ihre Schätzungen an und bleiben bei ihrem KAUFEN-Rating mit einem erhöhten Kursziel von EUR 27,00 (zuvor: EUR 24,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE