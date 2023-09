Die Stadtverwaltung des Großraums Tokio (Tokyo Metropolitan Government) hat am 9. August 2023 eine PR-Stelle der Marke Tokio "Tokyo Tokyo BASE" im Terminal 3 des internationalen Flughafens Haneda in Tokio, dem japanischen Flugverkehrs-Gateway, eröffnet.

"Tokyo Tokyo BASE" soll japanischen und ausländischen Besuchern den Reiz der Stadt Tokio nahebringen, wo Tradition und modernste Kultur seit der Edo-Periode miteinander ko-existieren. Hier werden "Tokyo Omiyage (Tokio-Souvenirs)" verkauft, die von der Stadtverwaltung Tokios gemeinsam mit Privatfirmen entwickelt wurden, beispielsweise traditionelle Kunsthandwerksartikel sowie Papierwaren und Lebensmittel. Es werden jedoch nicht nur Souvenirs angeboten, sondern in dem Laden finden auch echte japanische Kulturerlebnisse und praktische Workshops statt, die Tokio attraktiver machen sollen.

Opening ceremony (Photo: Business Wire)

Hello Kitty und Hakken machen PR-Arbeit für "Tokyo Omiyage (Tokio-Souvenirs)"!

Als besondere Gäste nahmen die weltbekannte Sanrio-Figur Hello Kitty und der Cosplayer Hakken, ein Botschafter des Tokioter Fremdenverkehrs, an der feierlichen Eröffnung und an einem Event im Laden teil, mit denen der Meilenstein gebührend gewürdigt wurde.

Hakken kommentierte die Ladeneröffnung mit den Worten: "Ich bin sehr gespannt darauf, was hier künftig angeboten wird." Nach einem Besuch vor Ort und einer Kostprobe von omikuji (Wahrsagestreifen) schien er Gefallen an dem Zypressenholzfãcher zu finden, der von omikuji empfohlen wurde, da dieser einen "entspannenden Duft" verbreite.

In ihrer Eröffnungsansprache erklärte Akiko Matsumoto, Stellvertretende Direktorin des Tokioter Stadtverwaltungsbüros für Industrie und Arbeit: "In diesem Laden sollen Besucher den vielseitigen Charme der Stadt Tokio erleben können."

Überblick Anschrift: Haneda Airport Terminal 3, 4. Etage, EDO MARKET PLACE (2-6-5, Haneda Airport, Ota-ku, Tokio) Öffnungszeiten: 8:00 Uhr bis 21:00 Uhr Angebot: Verkauf bei "Tokyo Omiyage (Tokio-Souvenirs )"

Bitte sehen Sie sich das Warenangebot auf der offiziellen Website an:

https://tokyotokyo.jp/article/omiyage/

Darbietungen japanischer Kulturerlebnisse und Workshops

Beschilderung, PR-Corner usw., Kommunikation von Tokio "Heute".

Ansprechpartner zu diesem Artikel:

Shigeki Yamaguchi

Director for City Sales, Tourism Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government

Shigeki_Yamaguchi@member.metro.tokyo.jp