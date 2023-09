DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen etwas fester - Sydney leicht im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Freitag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen geschlossen. Etwas gestützt wurde das Sentiment von Konjunkturmaßnahmen Pekings. Der Aktienmarkt in Sydney gab dagegen moderat nach. An der Börse in Hongkong wurde wegen eines Taifuns nicht gehandelt.

In Tokio rückte der Nikkei-Index um 0,3 Prozent vor. Die japanischen Unternehmen haben ihre Investitionen im Zeitraum April bis Juni zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, jedoch hat sich das Wachstum gegenüber Januar bis März verlangsamt.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Schanghai-Composite 0,4 Prozent fester, nachdem die chinesische Regierung weitere Maßnahmen zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft und zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. So sollen die Mindestanzahlungen für Erst- und Zweitwohnungskäufer und die Zinssätze für bestehende Hypotheken gesenkt werden. Die chinesischen Großbanken haben bereits ihre Zinssätze für eine Reihe von Yuan-Einlagen gesenkt. Im Immobiliensektor stieg die Aktie von Poly Developments um 1,9 Prozent, China Vanke gewannen 3,0 Prozent.

Die chinesische Zentralbank versucht indessen den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China erklärte, soll die Höhe des von den Banken zu haltende Deviseneinlagensatzes von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Maßnahme würde die Devisenliquidität erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,0 Punkte von 49,2 im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen.

In Südkorea schloss der Kospi 0,3 Prozent höher. Gestützt wurde das Sentiment auch von besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten für August. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics machte einen Kurssprung um 6,1 Prozent nach oben, angetrieben von der Entwicklung eines neuen Speicherchips. Die Titel des Kosmetik-Herstellers LG H&H legten um 4,3 Prozent zu. Der Markt rechne mit der Rückkehr chinesischer Kunden, nachdem Peking die Reisebeschränkungen gelockert habe, hieß es.

An der Börse in Sydney gab der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent nach. Die Aktien von neun der zehn größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung notierten niedriger, jedoch schloss der Benchmark-Index immer noch 2,3 Prozent höher für die Woche und beendete damit eine Reihe von aufeinanderfolgenden wöchentlichen Verlusten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.278,30 -0,4% +3,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.710,62 +0,3% +25,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.563,71 +0,3% +14,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.133,25 +0,4% +1,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Kein Handel wegen Taifun Taiex (Taiwan) 16.644,94 +0,1% +17,7% 07:30 KLCI (Malaysia) 1.458,62 +0,5% -2,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0854 +0,1% 1,0842 1,0901 +1,4% EUR/JPY 157,81 +0,0% 157,80 158,89 +12,4% EUR/GBP 0,8560 +0,1% 0,8556 0,8572 -3,3% GBP/USD 1,2678 +0,0% 1,2672 1,2718 +4,8% USD/JPY 145,41 -0,1% 145,54 145,76 +10,9% USD/KRW 1.317,45 +1,2% 1.301,70 1.323,71 +4,4% USD/CNY 7,2612 +1,4% 7,1642 7,2898 +5,3% USD/CNH 7,2651 -0,1% 7,2748 7,2975 +4,9% USD/HKD 7,8432 +0,0% 7,8417 7,8442 +0,4% AUD/USD 0,6471 -0,2% 0,6485 0,6485 -5,0% NZD/USD 0,5966 +0,0% 0,5966 0,5963 -6,1% Bitcoin BTC/USD 25.978,17 -0,1% 25.999,77 27.282,22 +56,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,99 83,63 +0,4% +0,36 +7,2% Brent/ICE 87,22 86,83 +0,4% +0,39 +6,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,85 35,03 +2,3% +0,82 -52,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,76 1.940,21 +0,1% +2,55 +6,5% Silber (Spot) 24,56 24,43 +0,5% +0,13 +2,5% Platin (Spot) 977,23 972,38 +0,5% +4,85 -8,5% Kupfer-Future 3,82 3,77 +1,3% +0,05 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.