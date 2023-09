Die Aktie der UBM Development AG hat in den vergangenen sechs Monaten rund 30 Prozent an Wert verloren. UBM-Vorstandschef Thomas G. (Winkler) spricht im Börsenradio von einem Stillstand (noch immer!) am Immobilienmarkt (hör hier rein), die Preisvorstellungen der Verkäufer und Käufer liegen weit auseinander. Ich hatte dir bereits mehrfach von der Flaute berichtet. So gesehen ist die Aktie ein guter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...