FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat im August ihre Talfahrt etwas verlangsamt, steckt aber weiter tief in der Kontraktionszone fest. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 39,1 von 38,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 39,1 erwartet, nachdem in erster Veröffentlichung ebenfalls ein Wert von 39,1 ermittelt worden war. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Produktion schrumpfte mit der stärksten Rate seit Mai 2020. Die schwache Nachfrage belastet das aktuelle Geschäft und den Ausblick. Der Abbau von Lagerbeständen war erneut ein herausstechendes Merkmal der Umfrageergebnisse. Viele Unternehmen sind bestrebt, ihre Lager angesichts der sinkenden Auslastung und besseren Materialverfügbarkeit zu reduzieren. Die branchenweit anhaltende Nachfrageflaute ließ die Einkaufs- und Verkaufspreise weiter fallen.

September 01, 2023 04:05 ET (08:05 GMT)

