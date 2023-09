Algorithmen helfen bei der Vorhersage von Organversagen, Gesundheits-Apps empfehlen uns eine bestimmte Schrittzahl. Aber was, wenn die Datenbasis dafür Männer und Frauen gar nicht gleichermaßen repräsentiert? In der Medizin herrscht ein Ungleichgewicht: Gerade in den Datensätzen älterer Studien sind Männer meist deutlich präsenter als Frauen. Der sogenannte Gender-Data-Gap führt dazu, dass Behandlungsmethoden und Medikamente häufig vorrangig auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...