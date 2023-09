Apple mistet aus und setzt einige der älteren MacBook-Modelle auf eine Vintage-Produktliste. Nutzer:innen dieser Produkte kann das vor Probleme stellen. Vintage - so werden laut Cambridge Dictionary Dinge bezeichnet, die "in der Vergangenheit hergestellt wurden und typisch für die Zeit sind, in der sie hergestellt wurden". Wie typisch die MacBook-Pro-Modelle mit Touch Bar für das Jahr 2017 waren, muss jeder für sich selbst entscheiden. Apple hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...