DJ Villeroy de Galhau: EZB hat im September mehrere Optionen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 13. und 14. September nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau mehrere Optionen. "Unsere Optionen sind bei dieser Ratssitzung wie auch bei den folgenden Sitzungen offen", sagte Villeroy laut einem bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Die EZB sei "nahe, sehr nahe dran" am Hochpunkt der Zinsen, sie sei aber noch weit von dem Punkt entfernt, an dem sie eine Zinssenkung in Betracht ziehen würde, fügte er hinzu. Jetzt komme es mehr darauf an, wie lange die Zinssätze hoch gehalten würden, als darauf, wie hoch sie tatsächlich seien.

Der Gouverneur der Banque de France verwies darauf, dass die Kerninflation ihren Höhepunkt überschritten habe und zu sinken beginne. Das sei ermutigend, auch wenn es weitere Fortschritte geben müsse.

September 01, 2023 04:30 ET (08:30 GMT)

