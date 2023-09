Hamburg / Essen (ots) -Das Verbrauchermagazin IMTEST hat den großen Internettest für die gesamte DACH-Region veröffentlicht. Dafür arbeiteten die Tester zusammen mit dem technischen Dienstleister zafaco zusammen, der nach härtesten wissenschaftlichen Standards die Leistungsfähigkeit der Breitbandanbieter misst.Für den deutschen Markt konnte die Telekom sich als bundesweiter Anbieter durchsetzen, dahinter folgen bekannte Namen wie 1&1, Telefónica und Vodafone. Auf regionaler Ebene hat sich der kleine Name M-Net gegen Konkurrenten wie EWW oder Deutsche Glasfaser auf den ersten Platz gesetzt. Auch in Österreich wurden bundesweite mit regionalen Anbietern verglichen. Das Ergebnis: Magenta Telekom setzt sich an die Gesamtspitze, es folgen A1 Telekom und Hutchison Drei. Auf der regionalen Ebene siegt die Salzburg AG gegen die Konkurrenz. In der Schweiz wurden Anbieter von 10-Gigabit-Anschlüssen und Anbieter unter 10 Gigabit verglichen, da einer der Teilnehmer ausschließlich diese Hochleistungsanschlüsse anbietet und eine Durchschnittsbewertung so verfälschen würde. In diesem fairen Vergleich ging in beiden Kategorien die Firma Swisscom als Sieger hervor."Sprachverbindungen, Datenversand, Websurfing und Streaming - das Internet ist heute so vielseitig nutzbar wie nie zuvor. Umso komplexer und aufwendiger sind darum auch Qualitätsmessungen der Verbindungen und Übertragungen, aber IMTEST ist mit zafaco diesen komplizierten Weg gegangen, und nicht ohne Stolz blicken wir nun auf den wohl aufwendigsten Breitband- und Festnetztest der vergangenen Jahre", betont IMTEST-Chefredakteur Axel Telzerow.IMTEST erscheint bei der Essener FUNKE Mediengruppe und liegt den zwölf Regionalzeitungen der Gruppe in Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen kostenlos bei. Online ist das Magazin im United Kiosk erhältlich. Alle Ergebnisse des großen Vergleichs sind detailliert auf www.imtest.de nachzulesen.Pressekontakt:FUNKE UnternehmenskommunikationTelefon: 0201-8046886E-Mail: presse@funkemedien.deOriginal-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082782/100910754