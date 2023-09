AlsterResearch veranstaltete einen gut besuchten Roundtable mit dem Leiter der IR-Abteilung, Daniel Gavranovic. Eine Aufzeichnung ist unter www.research-hub/events verfügbar. Im Mittelpunkt der Präsentation standen die langfristigen Wachstumstreiber der Branche im Allgemeinen und die starke Positionierung von Vossloh in dieser Branche. In der Tat verstärken Regierungen auf der ganzen Welt ihre Investitionsprogramme für den Erhalt und den Ausbau ihrer Schienennetze. Die gestrige Präsentation hat einmal mehr unterstrichen, dass Vossloh mit seinem einzigartigen und umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolio sehr gut positioniert ist, um von diesen Trends zu profitieren. Dies zeigen die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des 2. Quartals mit einer beschleunigten Umsatzdynamik in allen Segmenten und einem "Flow-Through" auf das EBIT. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass das Beste noch vor uns liegt, da der Auftragsbestand gut ist und die Aussichten für die Branche positiv sind. KAUFEN, Kursziel unverändert bei EUR 52,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG