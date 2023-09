Regensburg (ots) -Die Wirtschaft steuert gegenwärtig auf eine Krise zu und somit müssen die Unternehmen Strategien entwickeln, die ihr Wachstum sicherstellen. Martin Wolff ist Experte für Online-Marketing und zeigt mit seinem Marketing-Institut kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie eine planmäßige Kundengewinnung auch in schwierigen Zeiten gelingt. Worauf es dabei im Detail ankommt, erfahren Sie hier.Die Art und Weise, wie Marketing betrieben wird, hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Seit sich die sozialen Netzwerke für Werbeanzeigen geöffnet haben, sind Maßnahmen zur Kundengewinnung ohne die Plattformen eigentlich nicht mehr denkbar. Trotzdem setzen viele kleine und mittelständische Unternehmen nach wie vor auf traditionelle Methoden. "Wir sehen immer wieder, dass die Unternehmen ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Sie nutzen für ihr Marketing weiterhin Flyer und Printmedien, als ob sich die Situation nicht grundlegend geändert hätte. Das ist gefährlich, weil ein Unternehmen, das jetzt nicht umdenkt, in den nächsten Jahren mit Sicherheit vom Markt verdrängt werden wird", erklärt Martin Wolff, Geschäftsführer des Marketing-Instituts."Der Vorteil des Online-Marketings besteht jedoch nicht allein in einer effizienteren Kundengewinnung, es ist am Erfolg gemessen zudem noch deutlich günstiger", so der Experte weiter. Als Geschäftsführer des Marketing-Instituts kann er auf eine langjährige Tätigkeit im Online-Marketing verweisen. Sein Wissen nutzt er, um Online-Shops auf Wachstumskurs zu bringen. Mit dem Marketing-Institut bündelt er seine Expertise, um Kurse anzubieten, die kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit geben, ihr Online-Marketing selbst in die Hand zu nehmen. Besonders interessant dürfte für die Unternehmen sein, dass für die Kurse Fördermittel zur Verfügung stehen.Wie die Kurse des Marketing-Instituts aufgebaut sindIn den Kursen lernen die Teilnehmer, wie sie Facebook- und Google-Werbung schalten und was sie tun müssen, damit ihre Webseite bei den Suchmaschinen ganz oben steht. "Wir beschäftigen uns außerdem mit der Frage, wie eine verkaufsstarke Webseite aussehen und wie ein funktionierender Online-Shop aufgebaut sein sollte", erzählt Martin Wolff. "Es ist ein Rundumpaket, das ein solides Basiswissen vermittelt und gleichzeitig aktuelle Trends - wie beispielsweise TikTok - im Auge behält. Die Kurse wenden sich also an Unternehmen, die den Einstieg ins Online-Marketing wagen möchten oder merken, dass sie nach ersten Schritten nicht die erhofften Erfolge erzielen. Das Marketing-Institut ist im Übrigen staatlich zertifiziert, was die Effizienz unserer Lehrmethoden ausdrücklich bestätigt."Die Kurse lassen sich berufsbegleitend absolvieren und laufen über zwölf Monate. Die Inhalte werden über Online-Videos und einen wöchentlichen Live-Call vermittelt, der etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch nimmt. "Wir legen großen Wert auf einen exzellenten Support und sind für Fragen per E-Mail immer erreichbar", erklärt der Experte. "Außerdem lässt sich der Kurs für den Teilnehmer sehr flexibel gestalten. Es sind insgesamt 52 Einheiten zu absolvieren. Wenn das in zwölf Monaten zeitlich nicht machbar ist, dauert es eben ein wenig länger."Was Unternehmen durch Online-Marketing gewinnen könnenAm Ende des Kurses sind die Teilnehmer in der Lage, selbstständig ein Online-Marketing-Konzept zu entwickeln und umzusetzen. "Es geht uns dabei um einen ganzheitlichen Ansatz", betont Martin Wolff. "Wir betrachten also nicht den einzelnen Kanal, sondern zielen auf eine Gesamtstrategie. Unsere Kurse sind für Unternehmen gedacht, die einen Mitarbeiter für ihr Online-Marketing abstellen können. Das Schöne dabei ist, dass die Teilnahme bis zu 100 Prozent durch einen Bildungsgutschein der Arbeitsagentur gefördert werden kann. Wir helfen selbstverständlich bei den Anträgen."Das Wissen, das Martin Wolff vermittelt, ist nicht allein theoretischer Natur. Mit Wolff Marketing belegt er darüber hinaus täglich, dass seine Methoden in der Praxis funktionieren. "Mein Wissen nutze ich heute, um den Kursteilnehmern Methoden beizubringen, die messbar sind und nachhaltiges Wachstum erzeugen", so Martin Wolff. "Schließlich steht eines unweigerlich fest: Unternehmen, die Online-Marketing für verzichtbar halten, werden es in naher Zukunft schwer haben."Sie möchten das Online-Marketing Ihres Unternehmens endlich selbst in Hand nehmen und suchen das entsprechende Know-how? Melden Sie sich jetzt bei Martin Wolff (https://marketing-institut.com/) vom Marketing-Institut und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:https://marketing-institut.com/Das Marketing Institut ist ein Angebot der Schneider Marketing GmbH.Bajuwarenstraße 2e93053 RegensburgTelefon: 01573/5997584Original-Content von: Schneider Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171672/5592953