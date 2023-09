Wo boersengefluester.de auch hinhört: Die Nebenwerteszene schiebt durchaus Frust, weil auch gute Zahlen von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe kaum nachhaltig mit Kurszuwächsen honoriert werden, während eher schwache Firmendaten regelmäßig zu heftigen Abverkäufen genutzt werden. Insbesondere angelsächsische Investoren kennen da keine Gnade. Umso gespannter sind wir, ob die Halbjahreszahlen von M1 Kliniken für ... The post M1 Kliniken: Aktie mit Chance auf Neubewertung appeared first on Boersengefluester.

