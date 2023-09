Porsche könnte seine große Batteriezellen-Fabrik doch in Deutschland bauen, und zwar in Brandenburg. Zuletzt gab es Gerüchte, dass es Porsche aufgrund der Subventionen und Energiepreise nach Nordamerika ziehen könnte. Laut einem Medienbericht ist nun aber auch ein Standort in der Lausitz im Gespräch. Wie die "Lausitzer Rundschau" unter Berufung auf Insider aus der Kommunal- und Landespolitik sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...