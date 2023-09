Der Widerstand in Form der 200-Tage-Linie erweist sich bei BioNTech als hartnäckig. Zur Wochenmitte zwar das Papier bis knapp an dies Durchschnittslinie herangelaufen, am Donnerstag hat sich BioNTech jedoch wieder davon entfernt. Kurzfristig im Fokus steht derzeit die Einführung des angepassten Corona-Impfstoffs.Ein an neue Varianten angepasster Corona-Impfstoff wird voraussichtlich ab dem 18. September in Arztpraxen und Apotheken erhältlich sein. "Die Apotheken können bis 12. September die Bestellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...