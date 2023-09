Am Donnerstag hat die Vonovia-Aktie richtig Gas gegeben und den Tag mit einem Plus von über fünf Prozent beendet. Damit erreichte sie den höchsten Stand seit Anfang März und notiert wieder über der wichtigen 20-Euro-Marke. Allerdings verpasste die US-Investmentbank JPMorgan der guten Stimmung am Freitag einen Dämpfer.Laut Analyst Pankaj Gupta könnte es im September einen Wechsel im EuroStoxx geben. Dabei dürfte Vonovia aus dem Leitindex der Euroregion fliegen. Im Gegenzug würde der italienische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...