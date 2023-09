Nürnberg (ots) -- Dr. Joachim Schroff wechselt zum 1. September als Partner und Co-Head der Capital Markets Group von KPMG zu Baker Tilly.- Gemeinsam mit Thomas Gloth entwickelt er die Capital Markets Group weiter, in der unter anderem die Jahres- und Konzernabschlussprüfungen von börsennotierten Unternehmen gebündelt sind.- Mit seiner langjährigen Erfahrung und tiefen Expertise bei kapitalmarktorientierten Unternehmen wird er die Vernetzung zu international tätigen Unternehmensgruppen weiter ausbauen.Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly gewinnt Dr. Joachim Schroff als neuen Partner für den Geschäftsbereich Audit & Advisory. Gemeinsam mit Thomas Gloth ist er als Co-Head für die Capital Markets Group tätig. Dr. Schroff bringt langjährige Erfahrung als auftragsverantwortlicher Partner bei Jahres- und Konzernabschlussprüfungen von börsennotierten Unternehmen sowie international tätigen Familienunternehmen mit.Neben der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen liegen seine Tätigkeitsschwerpunkte auf der Begleitung von Prüfungsmandanten im Enforcement-Verfahren sowie von komplexen Sonderthemen börsennotierter Unternehmen, wie etwa Comfort-Letter-, Carve-out- oder Assurance-Projekten. Dr. Joachim Schroff berät branchenübergreifend Mandantinnen und Mandanten. In seiner bisherigen Tätigkeit betreute er eine Vielzahl von HGB- und IFRS-Mandaten, insbesondere in den Bereichen Sportartikelindustrie, Maschinenbau, Automotive, Handel, Software und Telekommunikation. Über seinen Wechsel sagt er: "Ich freue mich auf die reizvolle Aufgabe in einem großartigen sowie erfolgreichen Team mit klarer unternehmerischer Gestaltungsmöglichkeit und starkem Wachstumskurs.""Mit Dr. Joachim Schroff begrüßen wir einen ebenso erfahrenen wie gut vernetzen Partner bei Baker Tilly. Durch seine umfassende Expertise bei kapitalmarktorientierten Unternehmen und International Financial Reporting Standards wird er unsere Capital Markets Group bei der Beratung international tätiger Unternehmensgruppen weiter stärken", erklärt Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory von Baker Tilly.Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit anschließender Promotion an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg war Dr. Joachim Schroff seit 2005 bei der KPMG AG tätig, wo er zuletzt als Partner den Bereich Audit am Standort Nürnberg leitete.Über Baker TillyBaker Tilly bietet mit 41.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.330 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.Pressekontakt:Carolin GrebnerManager Market CommunicationTel: +49 89 55066-174E-Mail: carolin.grebner@bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60690/5593053