Köln (ots) -- 153 neue Auszubildende starten bei den Ford-Werken ihre Ausbildung- Erstmals bildet auch die Ford Werkfeuerwehr aus- Acht Ausbildungsberufe und drei duale Studiengänge standen zur AuswahlPünktlich zum Start des neuen Ausbildungsjahres starten 153 junge Menschen am Freitag, 1. September 2023, ihre Karriere bei den Ford-Werken. Dieses Jahr konnten sie zwischen acht verschiedenen Ausbildungsberufen sowie drei dualen Studiengängen wählen; darunter die neu hinzugekommene dreijährige Ausbildung bei der Ford Werkfeuerwehr.Für ein duales Studium entschieden sich sieben junge Frauen und 24 junge Männer. Neben do2business (Business Administration) und do2informatik bietet der Kölner Automobilhersteller den technischen Zweig do2technik mit dem Bachelorstudium Elektrotechnik gepaart mit der Ausbildung zum Elektroniker-/in für Automatisierungstechnik an.Die übrigen 122 Neuankömmlinge teilen sich auf acht Ausbildungsberufe auf: 36 Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, 18 Industriemechaniker/-in, zwölf Fachinformatiker/-in, 24 KFZ-Mechatroniker/-in, zwölf Fachkräfte Lagerlogistik, zwei Technischer Modellbauer/-in, zwölf Fachkräfte Metalltechnik sowie sechs Werkfeuerwehrmann/-frau.Der Frauenanteil liegt in diesem Jahr bei durchschnittlich 16 Prozent. Die Altersspanne der neuen Auszubildenden reicht von 16 bis 31 Jahren.Viele Auszubildende hatten sich beim Tag der offenen Tür im Ausbildungszentrum der Ford-Werke inspirieren lassen, den Ford jedes Jahr im August anbietet. So öffnet jetzt auch das Bewerbungsportal für den nächsten Ausbildungsbeginn am 1. September 2024.Der Automobilhersteller freut sich über frühzeitige Bewerbungen und vergibt die Ausbildungsplätze nach Eingang der Bewerbungen. Die Ausbildung erfolgt seit jeher in maximal 12er Gruppen. Entsprechend schaffte es innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als die Hälfte aller Auszubildenden, ihre Ausbildung zu verkürzen. Aktuell sind noch Plätze im Einstiegsqualifizierungsprogramm frei, das ab 1. Oktober 2023.Alle Informationen und Termine unter www.azubi-bei-ford.de.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5593048