Aurubis AG zieht überraschend Ergebnisprognose für 2023 zurück

Die Aurubis AG, an der auch Salzgitter mit rund 29,9% beteiligt ist, meldete in einer Ad-Hoc-Nachricht erneute Probleme mit mutmaßlich diebstahlbedingten Inventurdiskrepanzen.



Am Donnerstagabend teilte der Kupferproduzent Aurubis mit, dass während einer Routineprüfung erneut dramatische Inventurdifferenzen aufgefallen sind. Obwohl der genaue Schaden bislang nicht beziffert wurde, äußerte sich das Unternehmen über die ungefähre Schadenhöhe: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Verluste im niedrigen dreistelligen Millionenbereich bewegen.



In Folge dessen könne die Jahresprognose von 450-550 Mio. EUR nicht eingehalten werden.

Die Salzgitter AG ist an über 100 einzelnen Unternehmen beteiligt, darunter mit 29,99% an der Aurubis AG. Da die entstandenen Verluste bilanziell auch auf die Salzgitter AG umschlagen, zog der Vorstand nun ebenfalls die Jahresprognose zurück.



Die Aktie von Salzgitter öffnete am Freitag im Xetra®-Handel mit einer Abwärtskurslücke von 5,5% zum Vortag, während die Aurubis-Aktie um ganze 13,5% einbrach.







Quelle: HSBC